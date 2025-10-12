Aydınspor, Sezona Tarihi Zaferle Başladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta sezonun ilk haftası, Aydın derbisine sahne oldu. Yaklaşık üç gün önce büyük bir fedakarlıkla kurulan ve henüz yönetim kurulu dahi oluşmayan Aydınspor, taraftarının desteğiyle çıktığı sahada Kuşadasıspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Yeni bir yapılanma sürecine giren Aydınspor'da henüz resmi yönetim kurulunun oluşmaması nedeniyle protokol tribününde başkan koltuğu boş kaldı. Ancak o koltukta Aydınspor'un simgesi olan siyah-beyaz atkı vardı. Germencik İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede Kuşadasıspor 19. dakikada Serkan Yola'nın golüyle öne geçti. Ancak Aydınspor pes etmedi. 28. dakikada Onur Demirok'un golüyle skoru eşitleyen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üstünlüğü eline aldı. 62. dakikada kazanılan penaltıda Habib Uzun topu filelere göndererek takımını öne geçirdi ve müsabaka bu 2-1 Aydınspor üstünlüğü ile sona erdi.

Maddi sıkıntılar, tesis eksiklikleri, yönetim belirsizliği Tüm bu zorluklara rağmen üç gün içinde oluşturulan kadro, taraftarın coşkusuyla adeta küllerinden doğarken, tribünleri dolduran Aydınspor sevdalıları 90 dakika boyunca takımlarını ayakta alkışladı. - AYDIN