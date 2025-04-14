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Aydınspor Şampiyonluğunu İlan Etti

Aydınspor Şampiyonluğunu İlan Etti
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Germencik deplasmanında 2-0'lık galibiyetle Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor, taraftarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Takım, 20 Nisan Pazar günü kupasını kaldıracak.

Germencik deplasmanında 2-0'lık galibiyetle şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor coşkulu taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutlarken, siyah beyazlılar şampiyonluk kupasına 20 Nisan Pazar günü oynanacak müsabaka sonrası kaldıracak.

Lider Aydınspor, Süper Amatör Lig'in 21. haftasında Germencikspor'u 2-0 mağlup etti. Ligin bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah beyazlılar taraftarıyla birlikte Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin sevinci yaşadı. Germencik İlçe Stadı'nda oynanan ve Aydınlı futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Aydınspor Kulüp Başkanı Erhan Özlüer, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin ve çok sayıda taraftar tribünden takip etti.

Deplasmanda Germencikspor'u 2-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden siyah beyazlı ekip, maçın ardından yüzlerce taraftarın oluşturduğu konvoy eşliğinde Efeler'e döndü. Aydınspor taraftarları ellerinde meşalelerle ve dillerinde tezahüratlarla kentin dört bir yanını bayram yerine çevirdi. Aydınspor Kulüp Yöneticisi Mustafa Ünlü, Antrenör Ali Türkel ve futbolcuların da katıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Atatürk Kent Meydanını dolduran taraftarlarla birlikte zeybek oynayarak şampiyonluğu kutlayan siyah beyazlılar, çalan marşlar ve şarkılarla şehri adeta inletti.

Kupasına Pazar günü kavuşacak

Şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor, kupasına ise 20 Nisan Pazar günü kavuşacak. Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da saat 15.00'te Çine Madranspor'u ağırlayacak olan siyah beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından şampiyonluk kupasını taraftarının önünde kaldıracak. Karşılaşmanın ardından kutlamalar düzenlenecek, siyah beyazlıların yıllar süren hasreti coşkulu anlarla sona erecek. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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