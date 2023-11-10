Aydınspor Masterlar Takımı Atatürk için Lokma Hayrı Düzenledi

Aydınspor Masterlar Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için lokma hayrı gerçekleştirdi. Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde düzenlenen lokma hayrına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geçmiş yıllarda amatör ve profesyonel liglerde futbol oynayan oyunculardan oluşan Aydınspor Masterlar Takımı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bu yıl da unutmadı. Aydınspor Masterlar Takımı, Atatürk ve silah arkadaşları için lokma hayrı düzenledi. Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85'inci yıl dönümünde Efeler ilçesinin Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kırmızı Minareli Camii önünde düzenlenen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydınspor Masterlar Yönetim Kurulu Başkanı Barış Mayadağ ve yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlara kendi elleriyle lokma ikramında bulundu. Lokma hayrında Atatürk için dualar edildi. Atatürk'ü ölümünün 85'inci yılında rahmet, sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade eden Aydınspor Masterlar Yönetim Kurulu Başkanı Mayadağ; "Atamızın 85'inci ölüm yıl dönümünde Aydınspor Masterlar olarak lokma hayrı yapmak istedik. Bu hayrımızı üçüncü kez düzenliyoruz. Atamıza büyük saygı ve sevgi duyuyoruz. Kendisini büyük bir özlemle anıyoruz. Hem kişisel olarak hem de Aydınspor Masterlar olarak Atatürk sevgisiyle dolu bir grubuz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Atatürk'ü çok seviyoruz. Atatürk sevgimiz hiç bitmeyecek. Bu lokma hayrımızı gelecek yıllarda da devam ettirmek istiyoruz. Lokma hayrının düzenlenmesinde destek ve emek veren yönetim kurulumuza ve tüm takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN