Aydınspor, evinde berabere kaldı

Aydınspor, evinde berabere kaldı
Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 10. hafta maçında Aydınspor, evinde konuk ettiği Manisa 1965 Nurlupınar ile 2-2 berabere kaldı. Aydınspor, ilk yarıda öne geçti ancak maçı kazanma fırsatını değerlendiremedi.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele eden Aydınspor, evinde karşılaştığı Manisa 1965 Nurlupınar ile 2-2 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'un 10. haftasında Aydınspor, sahasında Manisa 1965 Nurlupınar'ı konuk etti. Germencik İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar kulübü yalnız bırakmazken, iki kulübün yöneticileri de maçı tribünden takip etti. İlk düdüğün çalmasıyla beraber mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip, 4. dakikada Alperen Özdemir'in, 14. dakikada ise İbrahim Halil Öner'in golüyle öne geçti. Uzun süre üstünlüğünü koruyan Aydın temsilcisi 45. dakikada Aykut Sevim'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Manisa 1965 Nurlupınar ekibi olurken, 79. dakikada Aykut Sevim, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-2'ye getirdi. Maç beraberlikle tamamlanırken, Aydınspor 3 puanı elinden kaçırdı.

Alınan bu skorla birlikte Aydınspor puanını 7'ye, Manisa 1965 Nurlupınar ise 18'e yükseltti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
