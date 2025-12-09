Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Aydınspor Kulübü'nde uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar dolayısıyla futbolcular kulübün sahipsiz bırakıldığını belirterek Pazar günü oynanacak Güzeltepe maçının ardından şehre dönmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Siyah-beyazlı oyuncuların yaptığı paylaşımda, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle aylarca ağır şartlar altında mücadele etmek zorunda kaldıkları, ciddi maddi imkansızlıkların artık katlanılamaz hale geldiği vurgulandı. Paylaşımda futbolcuların, verilen sözlerin tutulmadığını ve yaşanan belirsizliğin sürdüğünü ifade ederek, Güzeltepe karşılaşması sonrası Aydın'a dönmeme yönünde ortak karar aldığı belirtildi.

Aydınspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Aydın Kamuoyuna; Aydınspor futbolcuları olarak, kulübümüzün sahipsiz bırakılması nedeniyle uzun süredir zorlayıcı şartlar ve ciddi maddi imkansızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu sebepten dolayı, pazar günü oynanacak olan Güzeltepe maçının ardından şehre dönmeme kararı almış bulunmaktayız. Saygılarımızla" ifadelerine yer verildi. - AYDIN