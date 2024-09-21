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Aydınspor'da Yönetim Değişti

Aydınspor'da Yönetim Değişti
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Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'un başkanlığına Erhan Özlüer getirildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi ve şampiyonluk mücadelesi hedefleniyor.

Aydın Süper Amatör Lig ekiplerinden Aydınspor'da yönetim el değiştirdi. Kulübün mevcut başkanı Tarkan Murat'tan kulübü devralan Erhan Özlüer, siyah beyazlıların yeni başkanı olurken yönetim kurulu da belli oldu.

Aydın Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Aydınspor'da yeni yönetimi belli oldu. Erhan Özlüer başkanlığında oluşturulan yeni yönetim listesi; Kinyaz Karakaya, Tarkan Murat, Mustafa Ünlü, Yavuz Artan, Ahmet Çıray, Ahmet Tari, Alper Uçar, Buğra Koca, Ferhat Erez, Gökmen Özbaş, İlyas Önal, İsmail Tutu, Kamil Kazankaya, Mahir Karakaya, Mahir Uğur, Orhan Özlüer, Refik Kazer, Selami Olcay, Vedat Kasırlıoğlu ve Vedat Ötelaş'tan oluştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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