Aydınspor, Turgutlu deplasmanında sahaya çıkıyor

Aydınspor, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ligde kalan maçlarına çıkmama kararı aldı. Bugün Manisa'da 7 Eylül Turgutluspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Son günlerde yaşadığı sıkıntılar ile gündeme gelen ve ligin kalan maçlarına çıkmama kararı alan Aydınspor, bugün Manisa temsilcisi 7 Eylül Turgutluspor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta heyecan devam ederken, Aydınspor 11. hafta mücadelesinde Manisa deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü 7 Eylül Turgutlu ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yeni Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. Aydınspor, zorlu deplasmanda sahadan galibiyetle ayrılmak isterken, müsabakayı Ege Burak Atamer yönetecek.

Öte yandan Aydınspor futbolcularının geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı açıklama, mücadeleye ayrı bir önem kazandırdı. Siyah-beyazlı futbolcular, kulübün uzun süredir sahipsiz bırakıldığını ve ciddi maddi imkansızlıklarla mücadele ettiklerini belirterek, Pazar günü oynanacak Güzeltepe maçının ardından Aydın'a dönmeme ve ligde kalan maçlara çıkmama kararı aldıklarını duyurmuştu. Bu gelişme doğrultusunda Aydınspor'un 7 Eylül Turgutlu ile oynayacağı Manisa deplasmanı, siyah-beyazlı ekip için ligdeki son süreçte yer alan karşılaşmalardan biri konumunda bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
