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Aydınlı tekvandocu Rümeysa, Avrupa ikincisi oldu

Aydınlı tekvandocu Rümeysa, Avrupa ikincisi oldu
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Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Aydınlı sporcu Rümeysa Girgin, bu başarısıyla Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Aydınlı sporcu Rümeysa Girgin, elde ettiği dereceyle Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı sporcu Rümeysa Girgin, önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada sergilediği başarılı performansla rakiplerini geride bırakan Girgin, Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kürsüye çıkarak hem Aydın'ın hem de Türkiye'nin gururu olan genç sporcu, elde ettiği dereceyle bir uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyme hakkı kazandı. Rümeysa Girgin, 26-28 Kasım tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek madalya mücadelesi verecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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