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Aydınlı Sporcular Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti

Aydınlı Sporcular Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda Büyük Başarı Elde Etti
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Aydın'da yetişen sporcular, İstanbul'da düzenlenen Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda 10 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile 3 kupa kazanarak büyük bir başarı sergiledi.

Aydın'da yetişen sporcular, Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı ortaya koyarak toplamda 10 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile 3 kupa elde ederek, şampiyonaya damga vuran Aydınlı sporcular, başarıları ile gururlandırdı.

Nanbudo Dünya Şampiyonası, geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlendi. Toplam 9 ülkenin katıldığı şampiyonada Türkiye Nanbudo Karate Milli Takımı da mücadele etti. Türk Milli Takımı'nda yer alan Aydın'da yetişen 16 sporcu, şampiyonaya başarılarıyla damga vurdu. Aydın'da yetişen sporcular Hamza Kamal, Naime Görener, Nilüfer Kılınç, Hossein Forouzarnbar, Muhammed Forouzarnbar, Eymen Efe Tucan, İsmail Bilir, Ada Ozan Çakmak, Deniz Şenyüz, Çağın Çelimli, Çağan Çelimli, Ömer Güneş, Osman Özcan, Veysel Balur Seyran Eren, Muhammed Ayaz Yücedağ, büyük heyecan yaşanan şampiyonada toplamda 10 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile 3 kupa elde etti.

Bu madalyaların yanı sıra sporcular, Veteranlar, Juniorlar ve Cadets kupalarını da kazanarak başarılarını taçlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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