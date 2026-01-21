Haberler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yığmatepe Muay Thai'de başarılı olan sporcuları ağırladı
Aydınlı sporcular, çeşitli tarihlerde düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonaları'nda elde ettikleri dereceyle kentlerini gururlandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhan Yığmatepe, başarılı sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

Çeşitli tarihlerde ve farklı kategorilerde düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden Aydınlı sporcular, başarılarıyla kenti gururlandırdı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen organizasyonlarda miniklerden büyüklere kadar farklı yaş gruplarında kürsüye çıkan sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhan Yığmatepe tarafından makamında kabul edilerek tebrik edildi.

Türkiye Şampiyonası kapsamında 26-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Kars'ta düzenlenen müsabakalarda Aydın'ı temsil eden minik ve yıldız sporcular önemli dereceler elde etti. Şampiyonada Minik Erkekler 42 kilogram kategorisinde mücadele eden Yusuf M. Tekin Türkiye birincisi olurken, Yıldız Bayanlar 44 kilogram kategorisinde ringe çıkan Azra Yurdatapan Türkiye ikinciliğini kazandı. Minik Erkekler 36 kilogramda Barış Yalçın ve 38 kilogramda Yılmaz Kaynak Türkiye üçüncüsü olurken, Yıldız Erkekler 57 kilogram kategorisinde yarışan Şahin Ceylan da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Aydınlı sporcular, farklı illerde düzenlenen şampiyonalarda da başarı grafiğini sürdürdü. 26 Haziran-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırklareli'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Eda Yıldırım, 54 kilogram alt genç bayanlar kategorisinde Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. 11-16 Nisan 2025 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Büyükler U23 Türkiye Şampiyonası'nda ise Arda Demir, 67 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, farklı yaş grupları ve kategorilerde Türkiye dereceleri elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
