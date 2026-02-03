Haberler

Aydınlı atıcılar Ankara'dan derecelerle döndü

Güncelleme:
Ankara'da düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları'nda Aydınlı sporcular özelikle U18 Tüfek Kadınlar kategorisinde birincilik ve U12 Tüfek Erkekler kategorisinde üçüncülük elde etti.

Ankara'da 30 Ocak-2 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenen Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları tamamlanırken, müsabakalarda Aydınlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Müsabakalarda U18 Tüfek Kadınlar kategorisinde mücadele eden Aydınlı sporcu Ela Aydoğdu, sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Aydoğdu'nun bu başarısı, Aydın atıcılığı adına büyük gurur yaşattı. U12 Tüfek Erkekler kategorisinde yarışan bir diğer Aydınlı sporcu Metehan Cihan ise zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalarda üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede elde edilen derecelerin il genelinde atıcılık branşının gelişimini ve altyapıdan yetişen sporcuların başarısını bir kez daha ortaya koyduğu vurgulanırken, başarılı sporcular ile antrenörlerin tebrik edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

