Aydınlı güreşçi, Trabzondan madalyayla döndü

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı sporcu Suna Durmaz ise şampiyonayı başarıyla tamamladı. 59 kilogramda mücadele eden Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Trabzon'da düzenlenen U-23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 59 kilogramda mücadele eden sporcumuz Suna Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Veli Eriş'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
