Aydınlı sporcu Sayar Türkiye şampiyonu oldu

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Coşkun Abış Kupası müsabakalarında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Ahmet Oğuz Sayar elde ettiği derecelerle Aydın'a büyük gurur yaşattı.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda U18 Erkek Tabanca kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu Ahmet Oğuz Sayar sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Disiplinli çalışması ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Sayar, kürsünün en üst basamağına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği bu dereceyle gururlandıran genç sporcu, gelecek organizasyonlar için de umut verdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ahmet Oğuz Sayar'ın elde ettiği başarıdan dolayı büyük gurur duyulduğu ifade edilerek, başarılı sporcu ve emeği geçen antrenörler tebrik edildi. Açıklamada ayrıca sporcunun başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN

