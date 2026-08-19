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Aydınlı Sporcu Esma Öztekin'den Avrupa'da Rekor

Aydınlı Sporcu Esma Öztekin'den Avrupa'da Rekor
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Birmingham'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Esma Öztekin, 4.04.59'luk derecesiyle U23 Türkiye rekorunu yeniledi. Genç sporcu, ay-yıldızlı forma altında elde ettiği bu başarıyla Aydın'a ve Türk sporuna gurur yaşattı.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcu Esma Öztekin, 4.04.59'luk derecesiyle kendisine ait U23 Türkiye rekorunu yeniledi.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu'nda Türkiye'yi temsil eden Aydınlı sporcu Esma Öztekin, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza attı. Gerçekleştirilen organizasyonda 42 kilometre 195 metrelik yürüyüş maratonunda mücadele eden Öztekin, yarışı 4 saat 04 dakika 59 saniyelik derecesiyle tamamladı. Bu dereceyle kendisine ait U23 Türkiye rekorunu yenileyen genç sporcu, hem Aydın'a hem de Türk sporuna büyük gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele eden Esma Öztekin, sergilediği başarılı performansla Aydın sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Yürüyüş Maratonu'nda ülkemizi temsil eden Aydınlı sporcumuz Esma Öztekin, önemli bir başarıya imza attı. Sporcumuz Esma Öztekin, 4.04.59'luk derecesiyle kendisine ait U23 Türkiye rekorunu yenileyerek ilimize ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Avrupa Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda ay-yıldızlı forma ile mücadele eden sporcumuz, gösterdiği üstün performansla Aydın sporunun uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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