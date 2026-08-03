Haberler

Aydınlı Özel Sporcular Konya'daki Yüzme Şampiyonasından 4 Gümüş Madalyayla Döndü

Aydınlı Özel Sporcular Konya'daki Yüzme Şampiyonasından 4 Gümüş Madalyayla Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen Özel Sporcular 2026 Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden sporcular, 4 gümüş madalya kazandı ve 2 branşta milli takım aday kadrosu için barajı geçti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Konya'da düzenlenen yüzme şampiyonasında Aydın'ı temsil eden özel sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Özel Sporcular 2026 Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Aydın'ı temsil eden özel sporcular, önemli dereceler elde ederek Aydın sporuna gurur yaşattı. Şampiyonada başarılı performans sergileyen sporcular, toplamda 4 gümüş madalya kazanırken, 2 branşta baraj geçme başarısı gösterdi. Özel sporcuları, 50 metre kurbağalama branşında Türkiye ikincisi olarak barajı geçerken, 50 metre sırtüstü branşında da Türkiye ikinciliği elde ederek barajı geçme başarısı gösterdi. Ayrıca 100 metre kurbağalama branşında Türkiye ikinciliği ve 100 metre sırtüstü branşında Türkiye ikinciliği elde eden özel sporcular, şampiyonayı 4 gümüş madalya ile tamamladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "İlimizi başarıyla temsil eden özel sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Viral olan video! Herkes bu kadını konuşuyor
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketle dillere düştü!

Japonya'daki 7.1 büyüklüğündeki depremde can kaybı 38'e yükseldi

Japonya'da 7.1 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı arttı
Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var