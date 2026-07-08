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Aydınlı Berra, Türkiye şampiyonu oldu

Aydınlı Berra, Türkiye şampiyonu oldu
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İzmir'de düzenlenen U23-Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 10 bin metre yürüyüş branşında Şerife Berra Güven, Türkiye şampiyonu oldu ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İzmir'de düzenlenen şampiyonada ter döken Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu.

U23-Büyükler Türkiye Şampiyonası, İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada mücadele eden Aydınlı milli takım sporcusu Şerife Berra Güven, 10 bin metre yürüyüş branşında Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada sergilediği üstün performansla önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, elde ettiği dereceyle Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye bir kez daha hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda "İlimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcumuz Şerife Berra Güven'i ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcumuza Dünya Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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