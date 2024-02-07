Aydınlı genç atletler Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda başarı elde etti

Bursa'da düzenlenen U16 ve U14 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden genç atletler önemli başarılar elde etti.

Aydın'ın yetenekli atletleri, birbirinden zorlu branşlarda gösterdikleri performanslarla göz doldurdu. Şampiyonada, Öykü Ceylin Tekdal 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Sude Naz Bayar ise 200 metre branşında sergilediği performansla Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Sedef Naz Akıllı, 300 metre branşında Türkiye dördüncüsü olurken, bu kategorideki zorlu rekabetin içinde önemli bir yer edindi. Rümeysa Elif Ayhan 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye beşincisi oldu. Doruk Şenemre, üç adım atlama branşında Türkiye beşincisi olarak önemli bir derece elde etti. Zeynep Esila Deniz üç adım atlama branşında Türkiye beşincisi oldu. Ceren Okuroğlu 200 metre branşında Türkiye beşinciliğine adını yazdırdı. Duru Özdeş, 60 metre engelli branşında mücadele ederek Türkiye altıncısı olurken, performansıyla da dikkat çekti. Eymen Efe Talmaç ise uzun atlama branşında Türkiye altıncısı olarak şampiyonayı tamamladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, elde edilen başarıların ardından sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı duyduğu gururu ifade etti. Bu genç yeteneklerin, gelecekte Türk atletizmine önemli katkılarda bulunacağına olan inancını dile getirerek sporculara başarılarının devamını diledi. - AYDIN