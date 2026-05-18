Aydınlı atletlerden Türkiye Şampiyonası'nda öenmli başarı

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular bir şampiyonluk ve çok sayıda derece elde etti. Sude Naz Bayar 100 metrede altın madalya kazandı.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular, bir şampiyonluk ve çok sayıda derece elde ederek gurur yaşattı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Puanlı Atletizm Gençler A/B Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular önemli başarılara imza attı. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Sude Naz Bayar, Genç A Bayanlar 100 metre branşında gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Nedim Ege Er ise Genç A Erkekler 400 metre engelli branşında Türkiye ikinciliği elde ederken, 400 metre yarışını da Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı.

Genç B Kızlar kategorisinde yarışan Rümeysa Elif Ayhan, 100 metre engelli branşında Türkiye ikincisi olurken, İremsu Zeybek yüksek atlamada Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Elifnur Belkıran ise 100 metre branşında Türkiye dördüncüsü olmayı başardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

