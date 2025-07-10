Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar'da Şampiyon Oldu

Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar'da Şampiyon Oldu
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ, başpehlivan olmayı hedefliyor. Edirne'de galip gelmenin mutluluğunu yaşayan genç güreşçi, 2025 yılında ligde de başarıyı hedefliyor.

664.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon olan Aydıncan Gümüşdağ, başpehlivan olup altın kemerin Edirne'de kalmasını hedefliyor.

Aydıncan Gümüşdağ, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde minik 2 boyundaki üçüncülük ve teşvik 1 boyundaki birinciliğinin ardından 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde teşvik 2 boyunda şampiyon oldu.

Sarayiçi Er Meydanı'nda aldığı galibiyetler sonrası attığı perendelerle güreşseverlerin beğenisini kazanan 16 yaşındaki güreşçi, 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Aydıncan Gümüşdağ, AA muhabirine, 6 yaşında başladığı güreşte 10 yılda birçok galibiyet aldığını söyledi.

Kendisi gibi pehlivan olan ağabeyi Bayram Gümüşdağ ve ustalarından çok şey öğrendiğini belirten Aydıncan, "Bu yıl Kırkpınar'a iyi hazırlandık. Günde çift antrenman yaptık. Allah'ın izniyle çalışarak buralara geldik. Kırkpınar'da teşvik 2 boyunda şampiyon olup ayak boyuna yükseldim. Çok mutluyum." dedi.

Destekleri için Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a teşekkür eden Aydıncan, Sarayiçi Er Meydanı'nda aldığı galibiyetler sonrası çok duygulandığını belirterek, "Kendi evimde galip gelmek, şampiyon olmak çok farklı bir duygu. Galibiyetlerimi perende atarak kutladım. Tribünler de beni alkışladı. Edirnelilere beni destekledikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim liglerde de şampiyon olup, bu yıl bir üst boya yükselmek. Hedefim 6 yıl sonra başpehlivan olup altın kemeri kazanmak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Spor
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