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Aydın spor haberleri | Köşk'te futbolseverleri sevindiren uygulama

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Aydın spor haberleri | Köşk'te futbolseverleri sevindiren uygulama

Aydın haberleri... Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatı ile belediye parkında Süper Lig maçları ücretsiz olarak sunulacak.

Aydın'ın Köşk ilçesinde Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatı ile belediye parkında Süper Lig maçları ücretsiz olarak sunulacak.

Köşk'te sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olan ve futbolseverlere yakınlığı ile bilinen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler bu yıl da futbolseverler için Süper Lig maçlarının Belediye Parkı'nda ücretsiz yayınlanacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda lig maçlarının Belediye Parkı'nda ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Nuri Güler, "Ülke olarak, millet olarak futbol vazgeçilmezimiz. Biz de hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet sunma adına faaliyete geçirdiğimiz 75.Yıl Cumhuriyet Parkı'nda, yazlık ve kışlık sezon olarak parkımızı modern ve nezih hale getirdik. Akabinde vatandaşlarımızın, gençlerimizin, ilçemizde eğitim gören üniversitelilerin kısacası tüm futbolseverlerin destekledikleri takımların lig maçlarını izleyebilmeleri için maçları ücretsiz hizmete sunduk. Hemşehrilerimize ve futbolseverlere hayırlı olsun dileklerimi iletirken, Süper Lig'de mücadele eden tüm takımlarımıza da başarılar dilerim" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nuri Güler Aydın Spor Haberler

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