Haberler

Aydın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi Akküç, Nanbudo dünya şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi Akküç, Nanbudo dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Fuat Yiğit Akküç, İstanbul'da düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Akküç'ün altın madalyaya ulaşması Aydınlıları gururlandırdı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşiresi olarak görev yapan Fuat Yiğit Akküç, İstanbul'da düzenlenen 8. Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde etti.

Uzak Doğu Savaş Sanatı'na (Nanbudo) küçük yaşlarda gönül veren Akküç, beden eğitimi öğretmeni ve eski milli sporcu annesinin desteği ile kendini geliştirdi. Konya'da düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası'nda şampiyonlukla ayrılan Akküç, sonrasında Amasra da gerçekleşen uluslararası altın Kemer Şampiyonası'nda da altın kemer sahibi oldu. Nanbudo Karate Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği şampiyonluk ile dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan Akküç, 8'incisi düzenlenen Nanbudo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek altın madalyaya ulaştı. Akküç'ün altın madalya kazanması Aydınlıları gururlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo

İşsizlik rakamları açıklandı! Ağustos'ta iki farklı tablo
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi

Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi
Hatay'da kumrular beton mikserine yuva yaptı! Yavrular uçana kadar 45 gün çalıştırılmadı

Beton mikserinde sürpriz misafir! 45 gün boyunca çalıştırılmadı
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuğyan ile Sultan ilk kez hakim karşısına çıkacak
Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi