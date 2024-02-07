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Aydın Özel Başak Koleji Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birincisi

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Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu. Aynı müsabaka çerçevesinde Gençler Kategorisinde Başak Anadolu Lisesi il ikincisi oldu.

Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji şampiyon oldu.

Aydın'da Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Korfbol Yıldızlar Kategorisi İl Birinciliği müsabakalarında Aydın Özel Başak Koleji tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Aynı müsabaka çerçevesinde Gençler Kategorisinde Başak Anadolu Lisesi il ikincisi oldu.

Beden Eğitimi Bölüm Başkanı Sertan Kamber, "Doğru planlama ve antrenmanlar ile hak ettiğimiz şampiyonluğu kazandık. Amacımız Türkiye Finalleri ve geçen yıl almış olduğumuz Türkiye derecesini yeniden yapmak, bunun için de elimizden gelenin fazlasını yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazanan takımlarımız ara vermeden Bölge Şampiyonası hazırlıklarına başladı. Öğrencilerimize ve destek olan okul yönetimimize teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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