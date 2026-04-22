Aydın Örs, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de yalnız bırakmadı

Türk basketbolunun efsane ismi Aydın Örs, FIBA 2026 Onur Listesi'ne seçilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'deki törende yalnız bırakmadı. Türkoğlu, bu başarıyla tarih yazdığı anma etkinliğinde eski antrenörü Örs'ten övgüyle bahsetti.

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu Berlin'de düzenlenen FIBA 2026 Onur Listesi'nin (Hall of Fame) töreninde yalnız bırakmadı.

Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Örs, FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen TBF Başkanı Türkoğlu ile Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi.

Hidayet Türkoğlu, dünya basketbolunun çatı kuruluşu FIBA tarafından Kraftwerk Berlin'de organize edilen törende Onur Listesi'ne giren ilk Türk sporcu olmuştu.

Törende Aydın Örs'ün yanı sıra, Türkoğlu'nun eski antrenörlerinden Çetin Yılmaz da yer aldı.

Başkan Türkoğlu, törendeki konuşmasında antrenörü Aydın Örs'ten kariyerine katkılarından dolayı övgüyle bahsetmişti.

Kaynak: AA / Süha Gür
