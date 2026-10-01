Aydın Kuşadası'nda 'Koşabiliyorken Koş' etkinliğinde vatandaşlar güne sporla başladı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Kuşadası ilçesinde sabah yürüyüşü etkinliği gerçekleştirilirken, vatandaşlar güne sporla başladı.

Aydın'da vatandaşların spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan spor programı yoğun ilgi görüyor. Koşabiliyorken Koş projesi kapsamında Kuşadası'nda da sabah yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlikte buluşan sporseverler gerçekleştirilen sporla güne zinde başladı. Tempolu yürüyüşün ardından ise vatandaşlar spor çalışmalarıyla güne devam etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kuşadası'nda güne hareketle başladık. Koşabiliyorken Koş Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sabah yürüyüşünün ardından sağlık sporu çalışmalarıyla güne devam ettik" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı