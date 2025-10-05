Haberler

Aydın İl Müdürü Yığmatepe, Kuyucak Stadyumu'ndaki Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, Kuyucak İlçe Stadyumu'nda yürütülen saha düzenlemesi ve tribün onarımı çalışmalarını yerinde inceledi. Yığmatepe, tesislerin modernleşmesi için yapılan yatırımların genç sporcular için önemli olduğunu vurguladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe beraberindeki ekiple birlikte stadyumda yapılan saha düzenleme, tribün onarımı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını denetledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yığmatepe, tesislerin modern bir görünüme kavuşması için yürütülen yenileme sürecinin kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Yığmatepe, gençlerin ve sporcuların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi için tesis yatırımlarının önemine değinerek amaçlarının her ilçede gençlere kaliteli, güvenli ve modern spor alanları sunmak olduğunu kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
