Aydın'da Bisiklet Kulübü, Mahalle Aralarında Türkiye Dereceleri Elde Ediyor

AYDIN'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü, bisiklet parkuru bulunmamasına rağmen mahalle aralarındaki boş alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla Türkiye dereceleri elde ediyor.

Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Abdullah Yıldırım, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bisiklet sporuyla buluşturmaya başladı. Yıldırım, kentte bisiklet parkuru bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını mahalle aralarındaki boş arsalar ve kaldırımlarda yaptıklarını belirtti. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Abdullah Yıldırım, kulüp sporcularından birinin geçen yıl 'zamana karşı' yarışta Türkiye 2'ncisi olduğunu dile getirdi. Yıldırım bugüne kadar yaklaşık 54 madalya ve bireysel şampiyonluklar kazandıklarını söyledi.

PARKUR TALEBİ

Sadece sporcu yetiştirmekle kalmadıklarını belirten Abdullah Yıldırım, kulüpteki gençlere bisiklet tamiri ve bakımı da öğrettiklerini ifade ederek, "Bisiklet sporunu bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Çocukların hem bedensel hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Kulüp olarak ciddi destek eksikliği yaşadıklarını vurgulayan Yıldırım, sporcuların yarışmalara katılabilmesi için ulaşım, konaklama ve ekipman desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Abdullah Yıldırım, yetkililere de çağrıda bulunarak Aydın'da gençlerin güvenle spor yapabileceği bir bisiklet parkuru ve antrenman alanı oluşturulmasını istedi.

'HEDEFİM MİLLİ SPORCU OLMAK'

Kulüp sporcularından Enes Dönmez (12), bugüne kadar birçok Türkiye derecesi elde ettiğini belirtip, "Alanya'da Türkiye 3'üncüsü, Denizli'de Türkiye 1'incisi, Sivas'ta Türkiye 3'üncüsü oldum. Bu yıl hedefim milli sporcu olmak. Derecelerimizi Aydın'a getiriyoruz ancak yarışlara kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Aydın'da bisikletçiler için bir skate park yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

BOŞ ARSAYI ANTRENMAN ALANINA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Sporculardan Mehmet Emin Yıldırım (13) ise üç yıldır bisiklet sporu ile ilgilendiğini ifade ederek, "Türkiye 1'inciliğim ve 3'üncülüğüm var. Bu alanı boş bir arsa olarak bulduk ve kendi imkanlarımızla düzenledik. Ancak burası artık bize yetmiyor. Daha iyi bir alan olursa daha fazla Türkiye derecesi elde edebiliriz" dedi.

Geçen yıl 'zamana karşı' yarışta Türkiye 2'ncisi olan İbrahim Enes Şahin (12) de kulüp sayesinde sosyalleştiğini dile getirip, "Daha iyi bir alan ve destek olursa daha iyi dereceler elde edilebilir. Ulaşım, konaklama ve yarış ekipmanlarında eksiklerimiz var. Destek olursa başarılar artar" diye konuştu.