Aydın haberleri! Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Spor Haberleri Gelen Aydın haberlerine göre Salon: Ali YücelHakemler: Yavuz Akdemir, Sema KayıkçıTokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Berkun Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı)Galatasaray HDI Sigorta: Sharifi,... Salon: Ali Yücel Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Kaan Bülbül, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Berkun Eber Üstündağ (Ali İhsan Heper, Hasan Balcıoğlu, Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı) Galatasaray HDI Sigorta : Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydın, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın, Selim Kalaycı) Setler: 23-25, 20-25, 27-29 Süre: 95 dakika (29, 28, 38) Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti. Spor Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Yavuz Mehmet voleybol Sigorta Spor Haberler

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