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Aydın haberi... Nazilli Belediyespor ara vermeden hazırlıklara başladı

Spor Haberleri

Aydın haberi... Nazilli Belediyespor ara vermeden hazırlıklara başladı

Aydın haberleri: Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaştığı ve sahadan galip ayrıldığı müsabakanın ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Cumartesi günü karşılaşacağı Ankaraspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaştığı ve sahadan galip ayrıldığı müsabakanın ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Cumartesi günü karşılaşacağı Ankaraspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaştığı ve sahadan 2-1 ' lik galip ayrıldığı Gema Polimer Şile Yıldızspor karşılaşmasının ardından TFF 2. Lig beyaz grupta ligin 7. hafta karşılaşmasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Nazilli Şehir Stadı'nda misafir edeceği Ankaraspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Şile Yıldızspor maçı kadrosunda olmayan ve belirli süre yer alan oyuncular ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen oyun çalışması sonrasında futbolcular antrenmanın son bölümünde taktiksel oyun çalışması ile antrenmanını tamamladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankaraspor Nazilli Spor Haberler

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