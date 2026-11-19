Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplam 52 madalya kazanarak Aydın'ı gururlandıran Didimli sporcuları ağırladı.

Didim Akrobasi ve Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle Aydın'ın gururu oldu. İki ayrı organizasyonda toplam 52 madalya kazanan sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından tebrik edildi. Türkiye'nin ilk Akrobatik Cimnastik Federasyon Kupası'nda mücadele eden Didimli sporcular, organizasyonu 24 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamladı. Başarılarını Moldova'da Mihail Zimilis anısına düzenlenen Uluslararası Akrobatik Cimnastik Turnuvası'nda da sürdüren sporcular, burada 19 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Sporcular ayrıca kulüplerine altın kupa kazandırdı.

Elde ettikleri derecelerle dikkat çeken sporcular, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe ile bir araya geldi. Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Yığmatepe, elde edilen derecelerde emeği bulunan Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, kulüp yetkilileri ve antrenörlere teşekkür etti. Kulüp yetkilileri ise sporcuların başarılarının arkasında yoğun emek, disiplin ve takım çalışmasının bulunduğunu belirterek, verilen desteklerin bu başarılara önemli katkı sağladığını ifade etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde eden sporcular ile antrenörler tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı