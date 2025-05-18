Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, Beşinci Yıldızı Aktif Etti

Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, Beşinci Yıldızı Aktif Etti
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Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, dernek binasına astığı tabelanın beşinci yıldızını aktif etti. Dernek binasının açılışıyla kutlanan bu başarı, Aydın'da taraftar coşkusunu artırdı.

Geçtiğimiz Şubat ayında dernek binasına kavuşan Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından dernek binasına astıkları tabelanın beşinci yıldızını aktif etti.

Aydın'da 2014 yılında kurulan Galatasaray Taraftarlar Derneği, geçtiğimiz Şubat ayında açılışını yaptığı dernek binasında şampiyonluğu kutladı. Derneğin açılışının ardından binanın çatısına asılan ve bir süredir sadece 4 yıldızı aktif olan 5 yıldızlı tabelanın kalan son yıldızını da bugün aktif etti. Galatasaray'ın ligin bitimine 2 hafta kala Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Aydın sokakları sarı-kırmızıya boyanırken, Aydın Galatasaray Taraftarlar Derneği de 5. yıldızı yaktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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