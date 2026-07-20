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Aydınlı badmintoncular yarı finale yükseldi

Aydınlı badmintoncular yarı finale yükseldi
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Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları'nda grubunu lider tamamlayan Aydın Erkek Badminton Takımı, Eskişehir'de düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Grup Müsabakaları'nda grubunu lider tamamlayan Aydın Erkek Badminton Takımı, Eskişehir'de düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

2026 Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları, Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirildi. Ev sahibi il olarak organizasyona katılan Aydın Erkek Badminton Takımı, sergilediği başarılı performansla grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Grup müsabakalarında rakiplerini geride bırakan Aydın temsilcisi, elde ettiği sonuçlarla Eskişehir'de düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ili başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörler tebrik edilerek, Eskişehir'de gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında başarı dileklerinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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