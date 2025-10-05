Aydın Derbisinde Son Dakika Golleri: Söke 1970 SK ve Nazillispor 1-1 Berabere Kaldı

Nesine TFF 3. Lig'de oynanan Aydın derbisinde Söke 1970 SK ile Nazillispor karşı karşıya geldi. Didim Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede galibiyet Söke temsilcisinin ellerinden son saniyelerde kayarken, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken, devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Söke 1970 SK, aradığı golü 63. dakikada buldu. Kubilay'ın pasında topu ağlara gönderen İsa, takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 72'de Söke 1970'in bulduğu ikinci gol ise ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Oyuna 75. dakikada dahil olan Mustafa'nın da öncülük ettiği hücumlarda Söke temsilcisi net fırsatlardan yararlanamadı. Maçın uzatma dakikaları karşılıklı ataklarla heyecan verici geçti. Nazillispor, 90+6. dakikada Hüseyin Melih Öztürk'ün golüyle skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

Bu skorla Söke 1970 SK puanını 9'a yükseltirken, Nazillispor 2. puanını aldı. Söke ekibi son saniyelerde kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşarken, Nazillispor deplasmandan kritik bir puan çıkarmanın sevincini yaşadı. - AYDIN