Haberler

Aydınlı çocuklar yüzme öğrenip, tatilin tadını çıkarıyor

Aydınlı çocuklar yüzme öğrenip, tatilin tadını çıkarıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında çocuklar, sömestr tatilinde hem yüzme öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Ücretsiz eğitimler, sertifikalarını alan 200 çocuğun katılımıyla sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimler devam ederken, sömestr tatiline giren minikler de hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkarıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl artırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Son olarak Efeler Pınarbaşı Yüzme Havuzu'nda eğitimlerine devam eden miniklerde bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sömestr tatilinin tadını çıkarıyor.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında iki aylık ücretsiz eğitimlerini tamamlayan çocuklar, ardından sertifikalarını alırken, Kasım ve Aralık ayı içerisinde toplamda 200 çocuk eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ocak ayı itibari ile iki ay sürecek olan yeni kurslar da başlarken, çocuklar uzman antrenörler tarafından eğitimlerine devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında öğrencilerimiz hem yüzme öğreniyor hem de tatilin keyfini çıkarıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası

Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası