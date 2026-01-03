Aydın'da 2 ayda 200 çocuk yüzme öğrendi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarını alırken, son 2 ayda 200 çocuk yüzme öğrendi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Son olarak Efeler ilçesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yüzme Havuzu'nda eğitimlerini tamamlayan minikler sertifikalarına kavuştu.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında kursa gelen çocuklar, iki aylık ücretsiz eğitimlerinin ardından sertifikalarını alırken, Kasım ve Aralık ayı içerisinde toplamda 200 çocuk, sertifikalarını aldı. Ocak ayı itibari ile iki ay sürecek olan yeni kurslar da başlarken, çocuklar uzman antrenörler tarafından eğitimlerine devam ediyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında ADÜ Yüzme Havuzu'nda katılımcıların yüzme becerilerini geliştirmesi ile başarıyla tamamlandı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN