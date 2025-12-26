Adnan Menderes Stadyumu'nda çim serildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadyumu alanına yapılacak olan 6 bin kişilik yeni stadyumda çalışmalar sürerken, çim serimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın spor alanında simge yerlerinden olan ve bir dönem Aydınspor'un birinci lig maçlarına ev sahipliği yapan Adnan Menderes Stadyumu'nun, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmasının ardından yeni stadyum için başlatılan çalışmalar sürüyor. Sözleşme bedeli 202 milyon TL olan yeni stadyumun önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenirken, stadyumda çelik tribünlerin büyük bölümü tamamlandı. Havadan son durumu görüntülenen yeni stadyumda FIFA standartlarındaki çimlerin seriminin yapıldığı görüldü.

Stadyumun doğal çim sahası, ileri altyapı sistemleri, tartan pisti, saha aydınlatmaları, su deposu ve yenilenmiş deplasman alanlarıyla modern bir spor kompleksi haline gelmesi beklenirken, doğu ve karşı tribünlerde küçük dokunuşların kaldığı, batı tribününde ise enerji odaları, teknik odalar, kazan dairesi, seyirci tuvaletleri ve antrenman salonlarının tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

İki katlı doğu tribününde protokol tribünü, basın tribünü, seyir locaları, hakem ve soyunma odaları, sağlık ve ilk yardım odası, doping kontrol odaları, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın kamera platformları, mescit ve geniş fuaye alanlarının yer alacağı stadyumda 6 kulvarlı atletizm pisti, misafir ve ev sahibi olmak üzere 2 adet soyunma odası, 18 adet loca, İlk yardım odası, bay ve bayan hakem olmak üzere 2 adet soyunma odası, akreditasyon odası, 2 adet rezerv oda, basın çalışma odası, doping odası, sağlık odası, teshin merkezi, TV ve radyo anlatım odaları, gözlemci odası, şok havuzu, resepsiyon salonu, 3 adet antrenman salonu ve bunlara ait duş ile tuvaletler bulunacak. - AYDIN