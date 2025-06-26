Aydın'da Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Başladı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi, Tekstil Park'ta başladı. İlk gününde 12 takım ve 48 sporcu mücadele ederken, sıcak hava nedeniyle seyirci ilgisi düşük kaldı. Turnuva, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarıyla sonlanacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyon, Tekstil Park'ta gerçekleştiriliyor.
Turnuvanın ilk gününde 12 takım 48 sporcu mücadele ediyor. Havanın sıcak olmasından dolayı karşılaşmaya seyircilerin ilgisi az oldu.
Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü final müsabakalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.