Aydın'da U14 Milli Takım Aday Kadrosu Seçmeleri Yapıldı

Aydın'da düzenlenen U14 Ege Bölge Milli Takım Aday Kadrosu'nun birinci ön seçmesi, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Organize edilen maçlarda 92 futbolcu ikinci ön elemeye seçilebilmek için ter döktü.

Aydın'da düzenlenen U14 Ege Bölge Milli Takım Aday Kadrosu'nun birinci ön seçmesi, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Organize edilen maçlarda 92 futbolcu ikinci ön elemeye seçilebilmek için ter döktü.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Aydın Şubesi tarafından U14 Ege Bölge Milli Takım Aday Kadrosu'nun birinci ön seçmesi yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Aydın Milli Takım Sorumlusu Muzaffer Yılmaz koordinatörlüğünde düzenlenen seçmelere Aydın il genelinden 92 oyuncu katıldı. TÜFAD Aydın Şube Başkanı Tevfik Ata Tekin, kulüp başkanları, yöneticiler ve antrenörlerin takip ettiği seçmelere sporcu velileri yoğun ilgi gösterdi.

Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da düzenlenen seçmelerde oluşturulan karma takımlar, birbirleri arasında maç yaptı. Büyük heyecana sahne olan maçlarda dikkat çeken oyuncular not alındı. Yeteneklerin ön plana çıktığı seçmeler sonunda beğenilen futbolcular 5 Ekim Perşembe günü saat 15.00'te Adnan Menderes Stadı 1 Nolu Yan Saha'da yapılacak olan ikinci ön eleme seçmelerine çağrılacak.

Seçmeleri değerlendiren TFF Aydın Milli Takım Sorumlusu Muzaffer Yılmaz, "Beklediğimiz yoğunlukta katılım oldu. İyi bir ortamda sağlıklı bir seçme yaptık. İnşallah Milli Takım U14 Ege Karması'na geçmiş yıllarda olduğu gibi yine oyuncu göndermek istiyoruz. Seçmeye ilgi gösteren tüm kulüplerimizin yönetici, antrenör ve sporcularına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN