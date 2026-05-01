Aydın'da 'Sokaklar Bizim' Gençlik Kupaları için başvurular başladı

Aydın'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 3x3 basketbol ve 5x5 futbol gençlik kupaları için başvurular başladı.

Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlere yönelik spor organizasyonları gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında bu yıl 6.'sı düzenlenecek "Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Kupası" ile 3.'sü gerçekleştirilecek "Sokaklar Bizim 5x5 Futbol Gençlik Kupası" için hazırlıklar başladı. 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak müsabakalara, 2008-2009 doğumlu kadın ve erkek sporcular katılabilecek. Organizasyonlarda gençlerin sporla buluşturulması ve sosyal etkileşimin artırılması hedefleniyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden veya en yakın Gençlik ve Spor il/ilçe müdürlüklerine yapılabileceği belirtilirken, son başvuru tarihinin 5 Mayıs 2026 olduğu bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı