Aydın'da Minikler Taekwondo Seçmeleri Gerçekleşti

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2025 Yılı Faaliyet Programı kapsamında, 2-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'na katılacak sporcuları belirlemek için Aydın il seçmeleri gerçekleştirildi. Aydın'daki seçmelere 200 minik sporcu katılırken, birbirinden çekişmeli ve heyecanlı maçlar sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aydın'daki spor salonunda düzenlenen müsabakalarda 2013-2015 doğumlu minik taekwondocular, yeteneklerini sergiledi. Elektronik sistemle gerçekleştirilen maçlarda sporcular, göğüs koruyucu, kask, eldiven ve diğer zorunlu ekipmanlarla tatamiye çıktı. Minik sporcuların azmi ve performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Bahadır Yorgancı seçmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Miniklerimiz, gösterdikleri performansla Aydın taekwondosunun geleceğine dair bizi heyecanlandırdı ve ümitlendirdi. Bu minik yetenekler, disiplinli çalışmaları ve mücadele ruhlarıyla Ankara'daki şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil edecek. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Seçmelerde başarılı olan sporcular, Ankara'daki Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı. - AYDIN