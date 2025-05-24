Aydın'da Minik Sporcular Farklı Branşları Keşfediyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen GSB Spor Okulları kapsamında antrenmanlarına devam eden minikler farklı spor branşlarını keşfediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Aydın'da da 32 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, Aydın'ın 17 ilçesinde spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara spor sevdirildi. Bu kapsamda 2024 yılı içerisinde GSB Spor Okulları'nda 8 bin 417 ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nda ise 334 çocuk ve genç spora yönlendirilirken, 2025 yılında da antrenmanlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren minikler hem farklı spor branşlarını keşfediyor hem de eğnerek öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıkalamda "GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen antrenmanlarla miniklerimiz, farklı spor branşlarını keşfederek hem eğleniyor hem de öğreniyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN