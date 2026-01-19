Haberler

Koçarlı'da Ümitler Judo İl Seçmeleri tamamlandı
Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yapıldı. Müsabakalarda başarılı olan judocular, Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme şansı elde etti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Ümitler Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Judo İl Seçmeleri müsabakaları gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen il seçmelerinde, sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde kıyasıya mücadele etti. Farklı kilo kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda judocular, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden alkış aldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular belirlenirken, başarılı olan judocuların Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil edeceği bildirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe il seçmelerine katılan tüm sporcular tebrik ederek, dereceye giren sporculara Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi. - AYDIN

