Gençler filede il birinciliği için mücadele etti

Aydın'da düzenlenen Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında parkeye çıkan 112 sporcunun rekabeti, heyecan dolu karşılaşmalara sahne oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Genç A Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvada 7 okuldan toplam 112 sporcu, il birincisi olabilmek için sahaya çıktı. Rekabetin ve heyecanın ön planda olduğu karşılaşmalarda genç sporcular, sergiledikleri performansla izleyenlerden alkış aldı. Takım ruhunun ve centilmenliğin öne çıktığı müsabakalar boyunca sporcular birincilik için ter dökerken, dereceye giren sporcular düzenlenen kupa töreniyle madalyalarına kavuştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada organizasyonun gençlerin sporla buluşmasına katkı sağladığını belirterek, tüm sporcuları ve emeği geçen okulları tebrik etti. - AYDIN