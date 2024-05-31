Üye Girişi
Haberler

Aydın'da FIFA Standartlarında Futbol Sahası Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan FIFA standartlarındaki futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, kurdeleyi keserek sahayı resmen hizmete açtı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Koçarlı'nın Bıyıklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan FIFA standartlarındaki futbol sahası, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sayın Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle açıldı. Bakan Yardımcısı Eminoğlu, kurdeleyi keserek sahayı resmen hizmete açtı.

Açılış töreninde, Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu için hazırlanan zeybek gösterisi büyük ilgi gördü. Gösterinin ardından Eminoğlu, çocuklarla birlikte futbol oynayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Gerçekleştirilen açılış törenin ardından Germencik ilçesine geçen Bakan Yardımcısı Eminoğlu, yapımında son aşamalara gelinen Gençlik Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu. Aydın'daki spor yatımlarının bir bir hayata geçtiğinin vurgulandığı ziyarette yeni spor tesislerinin gençler ve sporcular için önemli birer merkez haline gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Aydın'da spor altyapısının güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların da hız kesmeden devam edeceği açıklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Enes Eminoğlu Koçarlı Gençlik Futbol Aydın Spor Spor Güncel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title