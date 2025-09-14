Haberler

Aydın'da EuroBasket Finali İçin Dev Ekran Kuruldu

Aydın'da EuroBasket Finali İçin Dev Ekran Kuruldu
Aydın'da, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı EuroBasket 2025 final maçını vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

AYDIN'da, A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmayı vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı'na kurduğu dev ekrandan takip etti.

Türkiye ile Almanya'nın karşı karşıya geldiği EuroBasket 2025 final müsabakası için Aydın'da Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Vatandaşlar karşılaşmayı dev ekrandan takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
