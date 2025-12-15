Aydın'da bilardo turnuvası sona erdi

Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 top Bilardo turnuvası sona erdi.

Bilardo İl Temsilciliği'nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan 8 Top Erkekler ve Kızlar Bilardo Turnuvası, 06-13 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen turnuvaya 16 kız ve 84 erkek olmak üzere toplam 100 sporcu katılım sağladı. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular şu isimlerden oluştu:

Erkekler, Alan Gündoğdu, Robin Endru Neuner, Metehan Türk, Furkan Çakıcı. Kızlar, Nazcan Samet İrem Öztürk, Dilay Günaydın, Zeynep Ateş. - AYDIN