Aydın Büyükşehir Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'ne veda etti

Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunun sonunda Vodafone Sultanlar Ligi'ne veda etti. Ligi 5 galibiyetle tamamlayan takım, 13. sırada yer alarak küme düşen ikinci ekip oldu.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2025-2026 sezonunun sonunda lige veda etti.

Ligde, Bahçelievler Belediyespor'dan sonra küme düşen ikinci takım da belli oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'ni 5 galibiyet ve 21 mağlubiyetle tamamlayan Aydın temsilcisi, 6 galibiyeti bulunan İlbank'ın arkasında 13. sırayı alarak küme düştü.

İlbank, ligdeki son maçında Zeren Spor'a 3-0 yenilmesine rağmen kümede kalmayı başardı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
