Aydın Büyükşehir Belediyespor – Türk Hava Yolları: 2-3

SULTANLAR Ligi 23'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Türk Hava Yolları'na 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-17, 13-25, 17-25 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 18'inci yenilgisini alırken, Türk Hava Yolları 10 galibiyete ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı