Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı Voleybolcu Martyna Grajber-Nowakowska ile Anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı Voleybolcu Martyna Grajber-Nowakowska ile Anlaştı
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SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonya'nın Chemik Police takımında oynayan milli voleybolcu Martyna Grajber-Nowakowska ile dış transfer anlaşması sağladı. 30 yaşındaki oyuncu, Polonya Ligi ve Kupası'nda birçok kez şampiyonluk yaşadı.

SULTANLAR Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile anlaşmaya vardı. Son olarak ülkesinde Chemik Police forması giyen 30 yaşındaki milli voleybolcu daha önce Polonya kulüpleri dışında sadece İtalya'da Monviso Volley'de görev yaptı. Polonya Ligi ve Polonya Kupası'nda 4'er kez, Süper Kupa'da ise 3 kez şampiyonluk yaşayan Grajber, ülkesinde "En iyi manşet alan oyuncu" ve "En iyi smaçör" ödüllerinin sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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