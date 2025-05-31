Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı Smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı Transfer Etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska'yı kadrosu kattı.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.