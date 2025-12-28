Haberler

Aydın BŞB'den filede transfer hamlesi

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank'tan transfer ettiği 23 yaşındaki pasör Hilal Kocakara ile anlaşma sağladı. Hilal, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymişti.

VOLEYBOL Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında pasör Hilal Kocakara'yı renklerine bağladı. Son olarak İlbank forması giyen 23 yaşında, 1.81 boyundaki Hilal, Aydın ekibine imza attı. Hilal Kocakara kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Nilüfer Belediyespor, Bolu Belediyesi, Beşiktaş ve Zeren Spor kulüplerinde de oynadı. Transferle ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Hilal Kocakara. Pasör Hilal Kocakara, 2025/26 sezonu sonuna kadar mavi-beyaz formamız altında takımımızın başarısı için mücadele edecek. Birlikte nice başarılara" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
